Польша предложила западным партнерам покупать гаубицы Krab для ВСУ

Об этом заявил министр обороны Польши Маруиш Блащак на встрече на военной базе Рамштайн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wnp.pl .

По словам министра, вторая сессии встречи была посвящена ситуации в области вооружения. В Польше готовы увеличить объемы оборонной промышленности. В частности, речь идет о гаубицах Krab, производителем которых является предприятие Huta Stalowa Wola

"Со своей стороны я представил предложение польской оборонной промышленности, в частности по гаубицам Krab. Это предложение, адресованное странам, особенно из Западной Европы, которые заказывая САУ Krab для Украины, могут хорошо инвестировать свои деньги", - объяснил Блащак.

Он также добавил, что во время третьей сессии встречи в формате "Рамштайн" страны НАТО обсудить сотрудничество для подготовки украинских военных.

Министр заверил, что Польша является активным участником этого процесса, а польские инструкторы учат украинских инженеров разминировать территории.