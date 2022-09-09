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Польша предложила западным партнерам покупать гаубицы Krab для ВСУ

Новина українською →
Рамштайн, Пятница 09 сентября 2022 11:32
Польша предложила западным партнерам покупать гаубицы Krab для ВСУ Фото: Польша призвала союзников покупать для Украины гаубицы Krab (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польша предлагает западным союзникам покупать самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и передавать их украинской армии.

Об этом заявил министр обороны Польши Маруиш Блащак на встрече на военной базе Рамштайн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wnp.pl.

По словам министра, вторая сессии встречи была посвящена ситуации в области вооружения. В Польше готовы увеличить объемы оборонной промышленности. В частности, речь идет о гаубицах Krab, производителем которых является предприятие Huta Stalowa Wola

"Со своей стороны я представил предложение польской оборонной промышленности, в частности по гаубицам Krab. Это предложение, адресованное странам, особенно из Западной Европы, которые заказывая САУ Krab для Украины, могут хорошо инвестировать свои деньги", - объяснил Блащак.

Он также добавил, что во время третьей сессии встречи в формате "Рамштайн" страны НАТО обсудить сотрудничество для подготовки украинских военных.

Министр заверил, что Польша является активным участником этого процесса, а польские инструкторы учат украинских инженеров разминировать территории.

Напомним, что вчера на авиабазе "Рамштайн" в Германии прошла очередная встреча Контактной группы по обороне Украины.

Подробнее об итогах встречи и выделенной для Украины военной помощи можно узнать в материале РБК-Украина.

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