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Польща запропонувала західним партнерам купувати гаубиці Krab для ЗСУ

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Рамштайн, П'ятниця 09 вересня 2022 11:32
Польща запропонувала західним партнерам купувати гаубиці Krab для ЗСУ Фото: Польща закликала союзників купувати для України гаубиці Krab (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Польща пропонує західним союзникам купувати самохідні артилерійські установки Krab польського виробництва та передавати їх українській армії.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маруіш Блащак на зустрічі на військовій базі Рамштайн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wnp.pl.

За словами міністра, друга сесії зустрічі була присвячена ситуації в галузі озброєння. У Польщі готові збільшити об'єми оборонної промисловості. Зокрема, йдеться про гаубиці Krab, виробником яких є підприємство Huta Stalowa Wola

"Зі свого боку я представив пропозицію польської оборонної промисловості, зокрема щодо гаубиць Krab. Це пропозиція, адресована країнам, особливо із Західної Європи, які замовляючи САУ Krab для України, можуть добре інвестувати свої гроші", - пояснив Блащак.

Він також додав, що під час третьої сесії зустрічі у форматі "Рамштайн" країни НАТО обговорити співпрацю для підготовки українських військових.

Міністр запевнив, що Польща є активним учасником цього процесу, а польські інструктори навчають українських інженерів розміновувати території.

Нагадаємо, що вчора на авіабазі "Рамштайн" в Німеччині пройшла чергова зустріч Контактної групи з оборони України.

Детальніше про підсумки зустрічі та виділену для України військову допомогу можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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