США введут пошлины на сталь и алюминий из ЕС, Мексики и Канады с 1 июня

Введение этих мер Вашингтон откладывал несколько раз, надеясь договориться со своими партнерами

Соединенные Штаты Америки (США) с пятницы, 1 июня, вводят пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза, Мексики и Канады. Соответствующее заявление сделал глава Министерства торговли США Уилбур Росс, передает агентство Reuters.

По его словам, речь идет о 25-процентных пошлинах на ввоз стали и 10-процентных - на ввоз алюминия. Стоит подчеркнуть, что введение этих мер Вашингтон откладывал несколько раз, надеясь договориться со своими партнерами.

Напомним, в четверг министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что Европа ответит на американские пошлины на сталь и алюминий. "Наши американские друзья должны знать, что если они примут агрессивное по отношению к ЕС решение, Европа не оставит это без реакции", - подчеркнул министр.

Стоит подчеркнуть, что министр экономики Германии Петер Альтмаер планировал провести встречу с американским коллегой до конца недели и надеялся, что удастся убедить США не вводить таможенные ограничения на экспорт стали и алюминия из Европейского союза в США.