Польша предложила гуманитарную помощь мигрантам на границе с Беларусью

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Польши .

"Польша обратилась с запросом к белорусской стороне о текущих потребностях, заявив о готовности оказать прямую помощь, включающую, в частности, палатки, кровати, спальные мешки, одеяла, пижамы, постельные принадлежности и средства личной гигиены, а также при необходимости продукты питания и лекарства", - подчеркивается в сообщении.

На польско-белорусской границе недалеко от Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве около 30 беженцев из Афганистана находятся под охраной силовых структур Польши и Белоруссии уже 14 дней. Пограничники помешали мигрантам нелегально пересечь границу Польши со стороны Белоруссии.