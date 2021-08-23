Польща запропонувала гуманітарну допомогу мігрантам на кордоні з Білоруссю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Польщі .

"Польща звернулася із запитом до білоруської сторони про поточні потреби, заявивши про готовність надати пряму допомогу, що включає, зокрема, намети, ліжка, спальні мішки, ковдри, піжами, постільні приналежності та засоби особистої гігієни, а також при необхідності продукти харчування і ліки", - підкреслюється в повідомленні.

На польсько-білоруському кордоні недалеко від Уснаж-Гурни в Підляському воєводстві близько 30 біженців з Афганістану знаходяться під охороною силових структур Польщі і Білорусії вже 14 днів. Прикордонники завадили мігрантам нелегально перетнути кордон Польщі з боку Білорусії.