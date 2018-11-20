Польша предлагает персональные санкции за "выборы" в ОРДЛО

Фото: Яцек Чапутович (twitter.com/WaldemarDebniak)

Глава МИД Польши не назвал имена и количество личностей, что могут попасть под ограничения

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что польская сторона предложила Совету ЕС по иностранным делам ввести персональные санкции против лиц, которые задействованы в организации "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Сообщается, что для получения ограничений необходимо несколько недель. Дело должно быть рассмотрено экспертами в рабочих группах, которые должны составить точный список лиц, что подвергаются санкциям. После этого дело рассматривается на уровне послов, а затем министрами.

"Польша предложила введение определенных санкций - таких как и за оккупацию Крыма, то есть внесение в санкционного списка лиц, участвовавших в организации выборов", - сообщил Чапутович.

Также Чапутович отметил, что увеличение военного присутствия РФ и ее деятельность в Азовском море блокирует порт Мариуполь, что затрудняет экспорт Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ЕС может ввести санкции против пятерых человек, ответственных за "выборы" в ОРДЛО. Корреспондент "Радио Свобода" Рикардо Йозвяк сообщил, что Европейский союз может добавить пять человек, ответственных за организацию "выборов" на Донбассе, в санкционный список.