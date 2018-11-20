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Польща пропонує персональні санкції за "вибори" в ОРДЛО

Новини » Політика    20.11.2018 - 02:11
Польща пропонує персональні санкції за "вибори" в ОРДЛО
Фото: Яцек Чапутович (twitter.com/WaldemarDebniak)

Глава МЗС Польщі не назвав імена і кількість осіб, що можуть потрапити під обмеження

Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив, що польська сторона запропонувала Раді ЄС у закордонних справах ввести персональні санкції проти осіб, які задіяні в організації виборів на окупованих територіях Донецької і Луганської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Повідомляється, що для отримання обмежень необхідно кілька тижнів. Справа має бути розглянута експертами в робочих групах, які повинні скласти точний список осіб, що піддаються санкціям. Після цього справа розглядається на рівні послів, а потім міністрами.

"Польща запропонувала введення певних санкцій - таких як і за окупацію Криму, тобто внесення в санкційного списку осіб, які брали участь в організації виборів", - повідомив Чапутович.

Також Чапутович зазначив, що збільшення військової присутності РФ і її діяльність в Азовському морі блокує порт Маріуполь, що утрудняє експорт України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ЄС може запровадити санкції проти п'ятьох осіб, відповідальних за "вибори" в ОРДЛО. Кореспондент "Радіо Свобода" Рікардо Йозвяк повідомив, що Європейський союз може додати п'ять осіб, відповідальних за організацію виборів на Донбасі, в санкційний список.

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