ru
ua

Польша предлагает экстренный саммит ЕС из-за ситуации в Беларуси

Автор: Андрей Козловский

Это случилось после ночных протестов в Беларуси

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил провести экстренный саммит Евросоюза из-за ситуации Беларуси. Это случилось после ночных протестов в Беларуси, вспыхнувших в день выборов президента.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает "Наша Нива".

Отметим, во время протестов в Беларуси были задержаны 213 человек. Больше всего из них были задержаны в Минске - 110 человек. Правоохранители для разгона протестующих использовали светошумовые гранаты. На данный момент известно о раненых и одном погибшем.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа призвали белорусские власти придерживаться основных демократических стандартов.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский призвал Беларусь отказаться от насилия на улицах, вспыхнувшее в результате протестов.

Прогноз погоды
► На выборах в Киевсовет лидирует "Европейская солидарность", - опрос ► Экзит-пол: Лукашенко лидирует на выборах президента Беларуси
Читать все новости