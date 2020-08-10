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Польща пропонує екстрений саміт ЄС через ситуацію у Білорусі

Понеділок 10 серпня 2020 11:24
Польща пропонує екстрений саміт ЄС через ситуацію у Білорусі
Фото: Матеуш Моравецький (facebook com MorawieckiPL)
Автор: Андрій Козловський

Це сталось після нічних протестів у Білорусі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував провести екстрений саміт Євросоюзу щодо Білорусі. Це сталось після нічних протестів у Білорусі, що спалахнули в день виборів президента.

Про це повідомляє "Наша Ніва".

Зазначимо, під час протестів у Білорусі було затримано 213 людей. Найбільше з них було затримано у Мінську - 110 осіб. Правоохоронці для розгону протестуючих використовували світло-шумові гранати. Наразі відомо про поранених та одного загиблого.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда і президент Литви Гітанас Науседа закликали білоруську владу дотримуватися основних демократичних стандартів.

Крім того, президент України Володимир Зеленський закликав Білорусь відмовитися від насильства на вулицях, яке спалахнуло в результаті протестів.

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