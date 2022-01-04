Польша построит капитальное заграждение на границе с Беларусью

Пограничная стража Польши подписала договоры с подрядчиками о строительстве капитального заграждения на границе с Беларусью. Стена будет протяженностью более 180 км вдоль границы с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Высота заграждения составит 5,5 метра: 5 метров - это стальные столбы, увенчанные полуметровым мотком проволоки, чтобы было невозможно перейти на другую сторону. Также будут использоваться современные, электронные методы управления границей (датчики движения вдоль всей границы, камеры).

Барьер на границе между Польшей и Беларусью будет построен крупными компаниями с большим опытом работы на рынке. На части границы, где будет построена дамба, которая будет разделена на четыре участка.

Работы на каждом участке будут вестись одновременно в три смены и 24 часа в сутки. Заграждение будет построено в Подляшье. В Люблинском регионе естественной плотиной является река Буг.