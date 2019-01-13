Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе

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Ожидается, что площадь острова будет составлять более 180 гектар

В Польше намерены построить искусственный остов в Калининградском заливе площадью более 180 гектар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Onet.

Сообщается, что остров будет создан в территориальных водах Польши в Калининградском заливе. Для его строительства будет использован грунт, который будет извлечен при строительстве судоходного канала через Вислинскую косу.

Ожидается, что судоходный канал через Вислинскую косу будет 1,3 км в длину, глубиной 5 м и максимальной шириной 120 м. Через него в порт в Эльблонг смогут проходить суда с осадкой до 4 м, длиной до 100 м, шириной до 20 м. Искусственный остров будет иметь форму эллипса с длиной осей 1932 и 1192 м. Его высота составит 2-3 м над уровнем моря. Власти страны не предусматривают использование острова в туристических целях.

Также отмечается, что работы по строительству будут финансироваться из бюджета, их стоимость оценивается в 880 млн злотых. Строительство будет осуществляться согласно принятой правительством Польши программе строительства водного пути, соединяющего Вислинский залив с Гданьским заливом в 2016-2022 годах.

Напомним, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия рассматривает возможность прорытия канала на границе с Катаром, который отделит эту страну от Аравийского полуострова, превратив ее фактически на остров.