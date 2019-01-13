Польща побудує штучний острів в Калінінградській затоці

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Очікується, що площа острова буде складати більше 180 га

У Польщі мають намір побудувати штучний острів у Калінінградській затоці площею понад 180 га. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Onet.

Повідомляється, що острів буде створений в територіальних водах Польщі в Калінінградській затоці. Для його будівництва буде використаний грунт, який буде витягнутий при будівництві судноплавного каналу через Віслинську косу.

Очікується, що судноплавний канал через Віслинську косу буде 1,3 км в довжину, глибиною 5 м і максимальною шириною 120 м. Через нього в порт в Ельблонг зможуть проходити судна з осадкою до 4 м, довжиною до 100 м, шириною до 20 м. Штучний острів буде мати форму еліпса з довжиною осей 1932 і 1192 м. Його висота складе 2-3 м над рівнем моря. Влада країни не передбачає використання острови в туристичних цілях.

Також наголошується, що роботи з будівництва будуть фінансуватися з бюджету, їх вартість оцінюється в 880 млн злотих. Будівництво буде здійснюватися згідно з прийнятою урядом Польщі програмою будівництва водного шляху, що з'єднує Вислінську затоку з Гданською затокою в 2016-2022 роках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія розглядає можливість прокладення каналу на кордоні з Катаром, який відокремить цю країну від Аравійського півострова, перетворивши її фактично на острів.