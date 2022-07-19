Польша получила первую партию американских танков Abrams

Польша получила первые 28 американских танков Abrams, которые должны укрепить вооруженные силы для сдерживания потенциальной российской агрессии на восточном фланге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны страны Мариуша Блащака.

Напомним, в апреле Польша приобрела 250 танков Abrams у США. Стоимость сделки – 4,74 млрд долларов.

Кроме того, сообщалось, что Польша дополнительно закупила у США 116 единиц танков Abrams, которые должны восполнить недостаток, возникший после того, как Варшава передала украинской армии танки Т-72.

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