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Польша получила первую партию американских танков Abrams

Фото: Польша получила первую партию американских танков Abrams (wikimedia: by. Joseph A. Lambach, U.S. Marine Corps)
Автор: Руслан Гаращенко

Польша получила первые 28 американских танков Abrams, которые должны укрепить вооруженные силы для сдерживания потенциальной российской агрессии на восточном фланге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны страны Мариуша Блащака.

Patriot и ударных турецких беспилотников Bayraktar.

Напомним, в апреле Польша приобрела 250 танков Abrams у США. Стоимость сделки – 4,74 млрд долларов.

Кроме того, сообщалось, что Польша дополнительно закупила у США 116 единиц танков Abrams, которые должны восполнить недостаток, возникший после того, как Варшава передала украинской армии танки Т-72.

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