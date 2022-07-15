Польша купит у США танки Abrams на замену Т-72, которые передали Украине

Фото: Польша купит у США танки Abrams на замену Т-72 (wikimedia: by. Joseph A. Lambach, U.S. Marine Corps)

Польша купит у США 116 подержанных танков Abrams. Техника должна восполнить недостаток, возникший после того, как Варшава передала украинской армии танки Т-72.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.