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Польща отримала першу партію американських танків Abrams

Фото: Польща отримала першу партію американських танків Abrams (wikimedia: by. Joseph A. Lambach, U.S. Marine Corps)
Автор: Руслан Гаращенко

Польща отримала перші 28 американських танків Abrams, які повинні зміцнити збройні сили для стримування потенційної російської агресії на східному фланзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністра оборони країни Маріуша Блащака.

Patriot і ударних турецьких безпілотників Bayraktar.

Нагадаємо, у квітні Польща придбала 250 танків Abrams у США. Вартість угоди - 4,74 млрд доларів.

Крім того, повідомлялося, що Польща додатково закупила у США 116 одиниць танків Abrams, які повинні заповнити недолік, що виник після того, як Варшава передала українській армії танки Т-72.

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ПольшаСполучені Штати АмерикиЗбройні сили України