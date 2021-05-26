Польша подтвердила закрытие неба для самолета Минск - Барселона

Как заявили в агентстве, самолет не пустили в небо Польши. При этом уточняется, что другой самолет "Белавиа", который летел из Минска в Варшаву, совершил перелет без каких-либо проблем. Кроме того, воздушным пространством Польши беспрепятственно воспользовался самолет Амстердам - Минск.

Позже, как пишут другие СМИ, в польском агентстве уточнили, что самолет Минск - Барселона не пустили, поскольку Франция запретила "Белавиа" полеты над своей территории.