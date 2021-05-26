Польша подтвердила закрытие неба для самолета Минск - Барселона

Рейс белорусской "Белавиа" Минск - Барселона не пустили в воздушное пространство Польши. Информацию подтвердило Польское агентство гражданской авиации.
Об этом в Telegram сообщает белорусское "Радио Свобода".
Как заявили в агентстве, самолет не пустили в небо Польши. При этом уточняется, что другой самолет "Белавиа", который летел из Минска в Варшаву, совершил перелет без каких-либо проблем. Кроме того, воздушным пространством Польши беспрепятственно воспользовался самолет Амстердам - Минск.
Позже, как пишут другие СМИ, в польском агентстве уточнили, что самолет Минск - Барселона не пустили, поскольку Франция запретила "Белавиа" полеты над своей территории.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина, Великобритания и ряд стран Европейского союза закрыли авиасообщение с Беларусью, а также свое воздушное пространство для авиакомпании "Белавиа".
Подробнее о ситуации с ограничениями с украинской стороны читайте в материале "Украина закрыла небо для Беларуси: что нужно знать". Также РБК-Украина писало о том, что теперь делать пассажирам.