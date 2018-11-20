Польша не подпишет миграционный пакт ООН

Фото: Мариуш Блащак (flickr.comKancelaria Premiera)

Правительство Польши на заседании подтвердило, что не подпишет миграционный пакт ООН

Варшава не подпишет глобальный пакт ООН по правам мигрантов и беженцев. Об этом заявил глава МВД Польши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Польское радио".

Правительство Польши на заседании подтвердило, что не подпишет миграционный пакт ООН ни во время конференции в Мараккеш (Марокко) в декабре, ни позже, во время голосования на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Так. Мы считаем, что это решение не является хорошим. Это не тот метод, который позволил бы решить миграционный кризис, а наоборот - усилил бы кризис и ее последствия",- отметил Блащак.

Ранее сообщалось, что Израиль не будет подписывать миграционный пакт ООН.

Также Чехия приняла решение не подписывать миграционный пакт ООН. Правительство Чехии вслед за США, Венгрией и Австрией принял решение не подписывать соглашение.

Напомним, 21 февраля все страны-члены ООН, кроме США, приступили к консультациям по разработке всеобъемлющего пакта по миграции и беженцев.