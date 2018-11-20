ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Польща не підпише міграційний пакт ООН

Новини » Політика    20.11.2018 - 20:45
Польща не підпише міграційний пакт ООН
Фото: Маріуш Блащак (flickr.comKancelaria Premiera)

Уряд Польщі на засіданні підтвердив, що не підпише міграційний пакт ООН

Варшава не підпише глобальний пакт ООН щодо прав мігрантів та біженців. Про це заявив глава МВС Польщі Маріуш Блащак, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Польське радіо".

Уряд Польщі на засіданні підтвердив, що не підпише міграційний пакт ООН ані під час конференції в Мараккеш (Марокко) у грудні, ані пізніше, під час голосування на сесії Генеральної асамблеї ООН.

"Так. Ми вважаємо, що це рішення не є добрим. Це не той метод, який дозволив би розв’язати міграційну кризу, а навпаки - посилив би кризу і її наслідки",- наголосив Блащак.

Раніше повідомлялось, що Ізраїль не має наміру приєднуватися до Всесвітнього пакту про міграцію.

Також Чехія прийняла вирішила не підписувати міграційний пакт ООН. Уряд Чехії слідом за США, Угорщиною і Австрією прийняв рішення не підписувати угоду.

Нагадаємо, 21 лютого всі країни-члени ООН, крім США, приступили до консультацій по розробці всеосяжного пакту з міграції та біженців.

 

У Конго загинули 7 миротворців ООН В ООН закликали проявити стриманість через обстріли сектора Газа та Ізраїля
Новини України ООНПольшаМігранти
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся