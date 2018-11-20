Польща не підпише міграційний пакт ООН

Фото: Маріуш Блащак (flickr.comKancelaria Premiera)

Уряд Польщі на засіданні підтвердив, що не підпише міграційний пакт ООН

Варшава не підпише глобальний пакт ООН щодо прав мігрантів та біженців. Про це заявив глава МВС Польщі Маріуш Блащак, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Польське радіо".

Уряд Польщі на засіданні підтвердив, що не підпише міграційний пакт ООН ані під час конференції в Мараккеш (Марокко) у грудні, ані пізніше, під час голосування на сесії Генеральної асамблеї ООН.

"Так. Ми вважаємо, що це рішення не є добрим. Це не той метод, який дозволив би розв’язати міграційну кризу, а навпаки - посилив би кризу і її наслідки",- наголосив Блащак.

Раніше повідомлялось, що Ізраїль не має наміру приєднуватися до Всесвітнього пакту про міграцію.

Також Чехія прийняла вирішила не підписувати міграційний пакт ООН. Уряд Чехії слідом за США, Угорщиною і Австрією прийняв рішення не підписувати угоду.

Нагадаємо, 21 лютого всі країни-члени ООН, крім США, приступили до консультацій по розробці всеосяжного пакту з міграції та біженців.