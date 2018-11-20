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Израиль не присоединится к пакту ООН о миграции, - Нетаньяху

Новости » Политика    20.11.2018 - 14:59
Израиль не присоединится к пакту ООН о миграции, - Нетаньяху
Фото: Биньямин Нетаняху (flickr.com/israelipm)

Израиль продолжит по-своему защищать границы от нелегалов

Израиль не намерен присоединяться к Всемирному пакту о миграции, который разрабатывается под эгидой ООН, и продолжит защищать свои границы от нелегалов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

По его словам, Израиль не будет подписывать договор ООН о безопасной и упорядоченной миграции.

"Мы привержены защите наших границ от нелегальных мигрантов. Это то, что мы делали и продолжим делать", - добавил Нетаньяху.

Израиль не присоединится к пакту ООН о миграции, - Нетаньяху

Отметим, страны-участницы ООН согласовали Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции в июле 2018 года. Документ нацелен на минимизацию негативных факторов миграционных процессов и защиту мигрантов.

Напомним, в феврале сообщалось, что Израиль намерен депортировать около 20 тыс. африканских беженцев. Предполагалось, что мигранты, которые согласятся добровольно покинуть страны, получат билет на самолет, помощь в оформлении документов и примерно 2900 евро.

Отметим, в апреле сообщалось, что Украина и Израиль создадут рабочую группу для урегулирования проблем с пересечением границы.

 

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