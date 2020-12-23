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"Газпром" проиграл Польше еще один суд в Стокгольме по цене на газ

Стокгольм, Среда 23 декабря 2020 16:59
"Газпром" проиграл Польше еще один суд в Стокгольме по цене на газ
Фото: "Газпром" не смог добиться пересмотра цен в Польше (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Апелляционный суд в Стокгольме отказал российской компании "Газпром" в жалобе на частичное решение арбитража по цене на газ в Польше. Суд расценил апелляцию как формально неприемлемую.

Об этом пишет польский портал money.pl.

В частности, суд отклонил жалобу "Газпрома" в части, в которой он пытался оспорить юрисдикцию Стокгольмского арбитража в пересмотре цены в контракте с Польшей. Кроме того, в части обжалования требований польской компании PGNiG о снижении контрактной цены жалоба признана необоснованной.

"Газпром" также должен возместить судебные издержки, решение окончательное и обжалованию не подлежит. При этом апелляционный процесс по отмене окончательного решения Арбитражного суда от 30 марта 2020 года продолжается.

Отметим, сегодня была отклонена жалоба, которая касалась частичного решения от 29 июня 2018 года. Тогда арбитраж признал, что PGNiG выполнила договорное условие, которое давало право требовать снижение цены на газ.

Напомним, в марте 2020 года Польша одержала победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в споре о цене на газ.

Летом "Газпром" вернул ей 1,5 млрд долларов переплаты за газ.

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