Польша не планирует войти в нормандский формат, - Чапутович

Польша - не сторонница политики улучшения отношений с Россией без выполнения ею норм международного права. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РАР, передает Wnp.pl.

Кроме того, Польша не планирует войти в нормандский формат переговоров.

"Мы (Польша - ред.) считаем, что Россия должна вернуться на путь соблюдения норм международного права. Мы критически настроены к политике, которая предусматривает возобновление сотрудничества с Россией без выполнения этого условия", - заявил он.

По словам Чапутовича, пока президент Украины Владимир Зеленский говорит, что от нормандской встречи можно что-то получить, до тех пор он будет иметь поддержку со стороны Польши.

"Мы хотели бы, чтобы Украина достигла свои цели: мир, суверенитет, территориальная целостность, и мы ее и в дальнейшем будем поддерживать", - подчеркнул Чапутович.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что российская сторона "категорически не согласна" с заявлением о вине СССР во Второй мировой войне. Это заявление украинский лидер сделал в ходе рабочего визита в Польшу.

Зеленский тогда заявил о преступном сговоре тоталитарных режимов - советского и нацистского - который привел к началу Второй мировой войны. Он также отметил, что Европа и мир не имеют права молчать, как в 1939 году.