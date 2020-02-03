ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Польша не планирует войти в нормандский формат, - Чапутович

Новости » Политика     03.02.2020 - 10:56
Польша не планирует войти в нормандский формат, - Чапутович
Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Польша готова продолжать поддерживать политику Украины

Польша - не сторонница политики улучшения отношений с Россией без выполнения ею норм международного права. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РАР, передает Wnp.pl.

Кроме того, Польша не планирует войти в нормандский формат переговоров.

"Мы (Польша - ред.) считаем, что Россия должна вернуться на путь соблюдения норм международного права. Мы критически настроены к политике, которая предусматривает возобновление сотрудничества с Россией без выполнения этого условия", - заявил он.

По словам Чапутовича, пока президент Украины Владимир Зеленский говорит, что от нормандской встречи можно что-то получить, до тех пор он будет иметь поддержку со стороны Польши.

"Мы хотели бы, чтобы Украина достигла свои цели: мир, суверенитет, территориальная целостность, и мы ее и в дальнейшем будем поддерживать", - подчеркнул Чапутович.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что российская сторона "категорически не согласна" с заявлением о вине СССР во Второй мировой войне. Это заявление украинский лидер сделал в ходе рабочего визита в Польшу.

Зеленский тогда заявил о преступном сговоре тоталитарных режимов - советского и нацистского - который привел к началу Второй мировой войны. Он также отметил, что Европа и мир не имеют права молчать, как в 1939 году.

Помпео заявил о росте влияния Китая и России Количество отказов въезда украинцам в Польшу увеличилось на четверть
Новости Украины Российская ФедерацияПольшаНормандский формат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь