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Польща не планує увійти до нормандського формату, - Чапутович

Новини » Політика     03.02.2020 - 10:56
Польща не планує увійти до нормандського формату, - Чапутович
Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Польща готова продовжувати підтримувати політику України

Польща - не прихильниця політики покращення відносин з Росією без виконання нею норм міжнародного права. Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович в інтерв’ю РАР, передає Wnp.pl.

Крім того, Польща не планує увійти до нормандського формату переговорів.

"Ми (Польща, - ред.) вважаємо, що Росія має повернутися на шлях дотримання норм міжнародного права. Ми критично налаштовані до політики, яка передбачає відновлення співпраці з Росією без виконання нею цієї умови", - заявив він.

За словами Чапутовича, поки президент України Володимир Зеленський говорить, що від нормандської зустрічі можна щось отримати, доти він буде мати підтримку з боку Польщі.

"Ми хотіли б, аби Україна досягнула свої цілі: мир, суверенітет, територіальна цілісність, і ми її й надалі підтримуватимемо", - наголосив Чапутович.

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що російська сторона "категорично не згодна" з заявою про провину СРСР у Другій світовій війні. Цю заяву український лідер зробив в ході робочого візиту до Польщі.

Зеленський тоді заявив про злочинну змову тоталітарних режимів - радянського і нацистського - який призвів до початку Другої світової війни. Він також зазначив, що Європа і світ не мають права мовчати, як в 1939 році.

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