Польша передаст Украине военную технику
Правительство Польши приняло решение безвозмездно передать Вооруженным силам Украины военного оборудования. Соответсвующее постановление сегодня принял польский Кабмин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".
"Правительство хочет поддержать своего восточного соседа, предоставив безвозмездно военную технику. Это очередное решение Совета министров о передаче оборудования Украине", - говорится в сообщении.
В правительстве заявили, что решение о передаче военного имущества было принято в результате проведенного анализа с учетом необходимости обеспечения текущих операций польских вооруженных сил и поддержания необходимого уровня запасов армии.
"Это означает, что передача техники восточному соседу не снизит боеготовность польских воинских частей", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что правительство Польши одобрило новую военную поддержку для Украины и передаст легкие зенитно-ракетные комплексы Piorun.
По словам главы Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, Варшава решила передать боеприпасы, которые будут использоваться в обороне, а не наступлении.