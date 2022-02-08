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Польша передаст Украине военную технику

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Вторник 08 февраля 2022 18:35
Польша передаст Украине военную технику Фото: Польша передаст Украине военную технику (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Польши приняло решение безвозмездно передать Вооруженным силам Украины военного оборудования. Соответсвующее постановление сегодня принял польский Кабмин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

"Правительство хочет поддержать своего восточного соседа, предоставив безвозмездно военную технику. Это очередное решение Совета министров о передаче оборудования Украине", - говорится в сообщении.

В правительстве заявили, что решение о передаче военного имущества было принято в результате проведенного анализа с учетом необходимости обеспечения текущих операций польских вооруженных сил и поддержания необходимого уровня запасов армии.

"Это означает, что передача техники восточному соседу не снизит боеготовность польских воинских частей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство Польши одобрило новую военную поддержку для Украины и передаст легкие зенитно-ракетные комплексы Piorun.

По словам главы Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, Варшава решила передать боеприпасы, которые будут использоваться в обороне, а не наступлении.

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