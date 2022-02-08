Польша передаст Украине военную технику

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио" .

"Правительство хочет поддержать своего восточного соседа, предоставив безвозмездно военную технику. Это очередное решение Совета министров о передаче оборудования Украине", - говорится в сообщении.

В правительстве заявили, что решение о передаче военного имущества было принято в результате проведенного анализа с учетом необходимости обеспечения текущих операций польских вооруженных сил и поддержания необходимого уровня запасов армии.

"Это означает, что передача техники восточному соседу не снизит боеготовность польских воинских частей", - говорится в сообщении.