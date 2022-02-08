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Польща передасть Україні військову техніку

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Вівторок 08 лютого 2022 18:35
Польща передасть Україні військову техніку Фото: Польща передасть Україні військову техніку (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Польщі прийняв рішення безоплатно передати Збройним силам України військового обладнання. Відповідну постанову сьогодні прийняв Польський Кабмін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

"Уряд хоче підтримати свого східного сусіда, надавши безоплатно військову техніку. Це чергове рішення Ради Міністрів Про передачу обладнання Україні", - йдеться в повідомленні.

В уряді заявили, що рішення про передачу військового майна було прийнято в результаті проведеного аналізу з урахуванням необхідності забезпечення поточних операцій польських збройних сил і підтримки необхідного рівня запасів армії.

"Це означає, що передача техніки східному сусідові не знизить боєготовність польських військових частин", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що уряд Польщі схвалив нову військову підтримку для України і передасть легкі зенітно-ракетні комплекси Piorun.

За словами голови Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох, Варшава вирішила передати боєприпаси, які будуть використовуватися в обороні, а не наступі.

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