Польща передасть Україні військову техніку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо" .

"Уряд хоче підтримати свого східного сусіда, надавши безоплатно військову техніку. Це чергове рішення Ради Міністрів Про передачу обладнання Україні", - йдеться в повідомленні.

В уряді заявили, що рішення про передачу військового майна було прийнято в результаті проведеного аналізу з урахуванням необхідності забезпечення поточних операцій польських збройних сил і підтримки необхідного рівня запасів армії.

"Це означає, що передача техніки східному сусідові не знизить боєготовність польських військових частин", - йдеться в повідомленні.