Польша оценила возможность нападения России на нее

Представитель правительства Польши Петр Мюллер оценил возможность нападения Российской Федерации на польское государство. Сейчас таких сигналов нет.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на PAP .

По его словам, Польша готова предпринимать дипломатические действия для сдерживания России.

"На данный момент у нас нет сигналов о том, что Польша должна стать непосредственной жертвой военных действий России", - заявил Мюллер.

Впрочем, он считает, что страна уже стала жертвой в случае ситуации на белорусско-польской границе.