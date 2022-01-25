Польша оценила возможность нападения России на нее

Представитель правительства Польши Петр Мюллер оценил возможность нападения Российской Федерации на польское государство. Сейчас таких сигналов нет.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на PAP.
По его словам, Польша готова предпринимать дипломатические действия для сдерживания России.
"На данный момент у нас нет сигналов о том, что Польша должна стать непосредственной жертвой военных действий России", - заявил Мюллер.
Впрочем, он считает, что страна уже стала жертвой в случае ситуации на белорусско-польской границе.
Ранее сообщалось, что Россия не остановится на требованиях "гарантий безопасности" о невступлении Украины в НАТО. В Минобороны Украины заявили, что дальше будут страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия.
Напомним, Украина обратилась к ООН и Европарламенту из-за угрозы вторжения России.