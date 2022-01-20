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Россия не остановится на требованиях "гарантии безопасности" о невступлении Украины в НАТО, - Резников

Новина українською →
Четверг 20 января 2022 03:14
Россия не остановится на требованиях "гарантии безопасности" о невступлении Украины в НАТО, - Резников Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (t.me/OP_UA)
Автор: Анна Полисученко

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия не остановится на требованиях "гарантии безопасности" о невступлении Украины в НАТО. Также РФ требует гарантий о нерасширении НАТО в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Резникова телеканалу BBC.

"Дальше будут страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. И возможно следующей целью будет Берлинская стена", - сказал Резников.

Глава Минобороны подчеркнул, что Кремль будет повышать ставки.

"Цивилизованный мир все еще играет в шахматы с русскими, но русские играют в покер", - отметил он.

Министр обороны выразил уверенность, что западные страны могут сделать больше для защиты Украины от агрессии со стороны России. Например, уточнил Резников, это могут быть экономические санкции, которые нужно ввести до российского вторжения на украинскую территорию.

Ранее мы писали, что Резников призвал Запад ввести санкции против олигархов из окружения Путина.

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