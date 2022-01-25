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Украина обратилась к ООН и Европарламенту из-за угрозы вторжения России

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Киев, Вторник 25 января 2022 11:45
Украина обратилась к ООН и Европарламенту из-за угрозы вторжения России Фото: Рада обратилась к ООН (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Народные депутаты на пленарном заседании 25 января рассмотрели обращение Верховной рады Украины к международным парламентам, правительствам и организациям из-за военного шантажа России. Проект постановления поддержали парламентарии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

Проект постановления (№6543) сегодня приняла Верховная рада.

Таким образом Украина обратилась к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций относительно неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, которую она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины.

Угроза вторжения России 20 февраля

Командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк назвал вероятную дату нападения РФ на Украину - 20 февраля.

Ранее была информация, что президент Китая Си Цзиньпин мог попросить президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время зимних Олимпийских игр, чтобы "не затмить событие". Однако в РФ это отрицают.

Вместе с тем, США готовят варианты ответа в случае вторжения России в Украину. Среди них - переброска войск в соседние с Украиной страны.

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