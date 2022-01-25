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Польща оцінила можливість нападу Росії на неї

Автор: Анастасія Рокитна

Представник уряду Польщі Пьотр Мюллер оцінив можливість нападу Російської Федерації на польську державу. Наразі таких сигналів немає.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на PAP.

За його словами, Польща готова вживати дипломатичні дії для стримування Росії.

"На даний момент у нас немає сигналів про те, що Польща має стати безпосередньою жертвою військових дій Росії", - заявив Мюллер.

Втім, він вважає, що країна вже стала жертвою у випадку ситуації на білорусько-польському кордоні.

Раніше повідомлялось, що Росія не зупиниться на вимогах "гарантії безпеки" про невступ України в НАТО. У Міноборони України заявили, що далі будуть країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина.

Нагадаємо, Україна звернулась до ООН та Європарламенту через загрозу вторгнення Росії.

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