Польща оцінила можливість нападу Росії на неї

Представник уряду Польщі Пьотр Мюллер оцінив можливість нападу Російської Федерації на польську державу. Наразі таких сигналів немає.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на PAP .

За його словами, Польща готова вживати дипломатичні дії для стримування Росії.

"На даний момент у нас немає сигналів про те, що Польща має стати безпосередньою жертвою військових дій Росії", - заявив Мюллер.

Втім, він вважає, що країна вже стала жертвою у випадку ситуації на білорусько-польському кордоні.