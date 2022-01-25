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Польша оценила возможность нападения России на нее

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Варшава, Вторник 25 января 2022 12:33
Польша оценила возможность нападения России на нее Фото: представитель правительства Польши Петр Мюллер (polskieradio)
Автор: Анастасия Рокитна

Представитель правительства Польши Петр Мюллер оценил возможность нападения Российской Федерации на польское государство. Сейчас таких сигналов нет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на PAP.

По его словам, Польша готова предпринимать дипломатические действия для сдерживания России.

"На данный момент у нас нет сигналов о том, что Польша должна стать непосредственной жертвой военных действий России", - заявил Мюллер.

Впрочем, он считает, что страна уже стала жертвой в случае ситуации на белорусско-польской границе.

Ранее сообщалось, что Россия не остановится на требованиях "гарантий безопасности" о невступлении Украины в НАТО. В Минобороны Украины заявили, что дальше будут страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия.

Напомним, Украина обратилась к ООН и Европарламенту из-за угрозы вторжения России.

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