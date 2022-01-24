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Польша оценила вероятность направления своих военных в Украину: вопрос пока не стоит

Автор: Мария Кучерявец

В Польше заявили, что пока не планируют направлять свои войска в Украину на фоне угрозы нового вторжения РФ. Впрочем, сейчас между сторонами идут переговоры о предоставлении оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Бюро национальной безопасности Польши Павла Солоха в интервью "Gazeta Prawna".

"На сегодня тема поддержки Украины польскими войсками не стоит. Мы оказываем помощь в политическом измерении - двустороннюю, в рамках НАТО и ЕС. Пока украинцы не ожидают дополнительного появления солдат из других стран, переговоры на тему поставки оружия продолжаются", - сказал Солох

По его словам, вопрос поддержки Украины было предметом двухдневных консультаций президентов Польши Анджея Дуды и Владимира Зеленского.

На вопрос журналиста, планирует ли Польша наращивать присутствие своих солдат в Украине в этот момент, он ответил, что "это зависит от учений, которые сейчас проводятся там".

"Военное сотрудничество Польши и Украины прежде всего охватывает миссии по тренировкам, в них мы содействуем, например, с США и Канадой. Мы отрабатываем оперативную совместимость украинской армии с вооруженными силами стран-союзниц (по НАТО - ред)", - добавил Солох.

Напомним, при этом, президент США рассматривает возможность размещения в Восточной Европе нескольких тысяч американских военнослужащих, а также корабли и авиацию.

Ранее РБК-Украина писало о том, что 22 января, первая партия оборонной помощи из США прибыла в Украину, а 23 января - вторая.

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