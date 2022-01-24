Польща оцінила ймовірність направлення своїх військових до України: питання поки що не стоїть

"На сьогодні тема підтримки України польськими військами не стоїть. Ми надаємо допомогу у політичному вимірі - двосторонню, в рамках НАТО та ЄС. Поки що українці не очікують додаткової появи солдатів з інших країн, переговори на тему постачання зброї тривають", - сказав Солох

За його словами, питання підтримки України було предметом дводенних консультацій президентів Польщі Анджея Дуди та України Володимира Зеленського.

На питання журналіста, чи планує Польща нарощувати присутність своїх солдатів на Україні в цей момент, він відповів, що "це залежить від навчань, які зараз проводяться там".

"Військова співпраця Польщі та України насамперед охоплює місії з тренувань, у них ми сприяємо, наприклад, зі США та Канадою. Ми відпрацьовуємо оперативну сумісність української армії із збройними силами країн-союзниць (по НАТО - ред)", - додав Солох.