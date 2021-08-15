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Польша отправила в Австралию миллион доз вакцин от коронавируса

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Австралия, Воскресенье 15 августа 2021 10:27
Польша отправила в Австралию миллион доз вакцин от коронавируса Фото: Польша отправила вакцину от коронавируса в Австралию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Австралия сегодня вечером должна получить один миллион доз вакцины от коронавируса Pfizer, которую отправила Польша. Самолет сегодня утром вылетел из Дубаи, где делал остановку на пути из Варшавы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал ABC.

"Мы вели переговоры с польским правительством уже несколько недель. И мы получили еще 1 млн доз вакцины Pfizer. И сегодня вечером партия приземлится в Австралии", - сказал премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Половина полученной из Польши партии вакцины пойдет на иммунизацию молодого населения Сиднея, который очень пострадал от коронавируса.

"530 тысяч доз будут доставлены в 12 районов Сиднея, где вспышка коронавируса продолжает расти", - отметил премьер.

Напомним, в Сиднее к вакцинации населения решили привлечь военных.

Как писало РБК-Украина, в Австралии зафиксировали вспышка штамма коронавируса "Дельта".

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Коронавирус Коронавирус "Дельта" Австралия Вакцина от коронавируса
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