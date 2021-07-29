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Ограничения на выход из дома: в Сиднее ужесточают карантин из-за вспышки COVID-19

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Сидней, Четверг 29 июля 2021 10:06
Ограничения на выход из дома: в Сиднее ужесточают карантин из-за вспышки COVID-19 Фото: в Сиднее ужесточают карантин из-за вспышки COVID - 19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В одном из крупнейших городов Австралии зафиксировали рекордный рост случаев COVID-19. Местные власти Сиднея обратилась за помощью к военным, чтобы обеспечить соблюдение гражданами более жестких карантинных мероприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, в Новом Южном Уэльсе зарегистрировали 239 случаев коронавируса, что является крупнейшим суточным показателем в штате от начала пандемии.

Премьер-министр штата Глэдис Бережиклян заявила об ужесточении карантинных мер. Отныне более двух миллионов жителей Сиднея будут вынуждены носить маски на открытом воздухе и должны оставаться в пределах 5 км от своих домов.

За соблюдением этих ограничений будут следить силовики. В частности, 300 военнослужащих выйдут на улицы города, чтобы контролировать соблюдение требований.

По последним данным в Сиднее выявлено более 2 800 случаев заболевания, 182 человека госпитализированы, 54 находятся в реанимации. Общее число летальных исходов составляет 13.

Так, число жертв от коронавируса в Австралии достигло 921.

Напомним, в Сиднее объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки заболеваний коронавирусом.

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