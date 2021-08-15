Польща відправила в Австралію мільйон доз вакцин від коронавірусу

Австралія сьогодні ввечері має отримати один мільйон доз вакцини від коронавірусу Pfizer, яку відправила Польща. Літак сьогодні вранці вилетів з Дубаї, де робив зупинку на шляху з Варшави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал ABC .

"Ми вели переговори з польським урядом вже декілька тижнів. І ми отримали ще 1 млн доз вакцини Pfizer. І сьогодні ввечері партія приземлиться в Австралії", - сказав прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон.

Половина отриманої з Польщі партії вакцини піде на імунізацію молодого населення Сіднею, який дуже постраждав від коронавірусу.

"530 тисяч доз будуть доставлені у 12 районів Сіднею, де спалах коронавірусу продовжує рости", - зазначив прем'єр.