Польша открыла границу для соседних стран, Украины в списке нет

В субботу, 13 июня, Польша вновь открыла свои границы для всех соседних стран Европейского союза. Запрет на въезд, который был введен из-за пандемии коронавируса, действовал в течение трех месяцев.

Об этом сообщает TVN24.

Сообщается, что пограничный контроль на границе с Украиной, Беларусью и Россией сохранится, но при этом работникам из этих стран не нужно проходить карантин.

Граждане Украины, РФ и Беларуси будут иметь право на въезд в Польшу, если они в браке с гражданами Польши или являются детьми польских граждан имеют разрешение на работу в Польше.

Международные рейсы возобновятся в Польше с 16 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что почти все страны ЕС прошли пик пандемии, кроме Польши и Швеции.

Как писало РБК-Украина, по данным ВОЗ, ситуация с распространением COVID-19 в Европе улучшается, однако в глобальном масштабе в мире она ухудшается.