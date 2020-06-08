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Cитуация с пандемией в мире ухудшается, - ВОЗ

Новости » Коронавирус     08.06.2020 - 19:59
Cитуация с пандемией в мире ухудшается, - ВОЗ
Фото: Тедрос Аданом Гебрейесус (flickr)

Число новых случаев COVID-19 превысило 136 тыс. за один день

Ситуация с распространением COVID-19 в Европе улучшается, однако в глобальном масштабе в мире она ухудшается. В Центральной Америке пандемия все еще не достигла своего пика.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Reuters.

По словам главы ВОЗ, в воскресенье число новых случаев COVID-19 превысило 136 тыс. за один день.

"Почти 75% вчерашних случаев относились к десяти государствам, в основном в Америке и Южной Азии", - отметил он.

В связи с этим он призвал все страны "не снимать ногу с педали газа" в борьбе с пандемией.

Отметим, в мире зафиксировано почти 7 млн случаев коронавируса и почти 400 тысяч летальных исходов.

Напомним, ВОЗ определила Латинскую и Северную Америку как новый эпицентр пандемии коронавируса.

Кроме того, в ВОЗ считают, что дистанция защищает от COVID-19 лучше, чем маска.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины ВОЗКоронавирус
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