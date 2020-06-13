Польща відкрила кордон для сусідніх країн, України в списку немає

У суботу, 13 червня, Польща знову відкрила свої кордони для всіх сусідніх країн Європейського союзу. Заборона на в'їзд, яка була введена через пандемію коронавірусу, діяла протягом трьох місяців.

Про це повідомляє TVN24.

Повідомляється, що прикордонний контроль на кордоні з Україною, Білоруссю і Росією збережеться, але при цьому працівникам з цих країн не потрібно проходити карантин.

Громадяни України, РФ та Білорусі будуть мати право на в'їзд у Польщу, якщо вони у шлюбі з громадянами Польщі або є дітьми польських громадян мають дозвіл на роботу в Польщі.

Міжнародні рейси відновлять у Польщі з 16 червня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що майже всі країни ЄС пройшли пік пандемії, окрім Польщі та Швеції.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними ВООЗ, ситуація з поширенням COVID-19 в Європі поліпшується, проте в глобальному масштабі у світі вона погіршується.