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Почти все страны ЕС прошли пик пандемии

Новости » Коронавирус     12.06.2020 - 13:47
Почти все страны ЕС прошли пик пандемии
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Первая волна коронавируса прошла во всех странах, кроме Польши и Швеции

Почти все страны Европейского Союза прошли первую волну коронавируса. Не прошли пик только Польша и Швеция.

Таковы данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), передает издание RMF24.

Отчет ECDC, который охватывает период с 31 декабря по 9 июня, говорит о том, что удалось снизить уровень инфекций на 80%.

"Начальная волна заражений прошла пик во всех странах, кроме Польши и Швеции", - говорится в документе.

В настоящее время заболеваемость коронавирусом в Польше и Швеции находится на самом высоком уровне с начала пандемии в этих странах. Это может быть из-за увеличения количества проведенных тестов.

Напомним, по данным ВОЗ, ситуация с распространением COVID-19 в Европе улучшается, однако в глобальном масштабе в мире она ухудшается.

Кроме того, в ВОЗ считают, что дистанция защищает от COVID-19 лучше, чем маска.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины КоронавирусЕвросоюз
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