Польша осудила российскую перепись населения в Крыму

Министерство иностранных дел Польши отреагировало на проведение российской переписи населения в оккупированном Крыму. Польская сторона осуждает такие шаги со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление польского МИД.
Как отметили в польском МИД, российская оккупация Крыма является незаконной.
"Решение России провести перепись населения на временно оккупированных территориях Украины достойно осуждения", - говорится в заявлении министерства.
Напомним, проведение переписи в Крыму осуждали в Британии. Британское посольство напомнило России, что Крым - это Украина.
Также с осуждением российской переписи в Крыму недавно на заседании ОБСЕ совместно выступили США и Евросоюз.