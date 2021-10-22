США и Евросоюз в ОБСЕ осудили перепись населения в Крыму

США обеспокоены намерением РФ провести перепись населения во временно оккупированном Крыму, считая это очередным проявлением действий Москвы, направленных на подрыв суверенитета Украины. С соответствующим заявлением во время заседания Постоянного совета ОБСЕ выступил и Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

"Мы обеспокоены планом РФ провести без разрешения Украины всероссийскую перепись населения с 15 октября по 14 ноября в оккупированном Крыму. Перепись населения является еще одним проявлением кампании России по подрыву суверенитета Украины", - заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета этой организации в Вене.

Дипломат подчеркнула, что США как подписант совместной декларации Крымской платформы подтверждают: Крым - это Украина.

"Соединенные Штаты поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы не признаем и никогда не признаем аннексию Крыма Россией", - указала Остриен.

Она также напомнила, что санкции, связанные с Крымом, "будут оставаться в силе, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом".

"ЕС осуждает решение Российской Федерации провести с 15 октября по 14 ноября перепись населения на незаконно аннексированной украинской территории Крыма и Севастополя, а также начать очередную призывную кампанию 1 октября", - говорится в сообщении Евросоюза в ОБСЕ.

В ЕС призвали Россию прекратить все нарушения международного (в том числе гуманитарного) права.

"Европейский Союз продолжит работать над мирным прекращением незаконной аннексии полуострова Россией, как это было подтверждено на первом саммите Международной Крымской платформы 23 августа", - отмечается в документе.