Польща засудила російський перепис населення в Криму

Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на проведення російського перепису населення в окупованому Криму. Польська сторона засуджує такі кроки з боку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву польського МЗС.
Як наголосили в польському МЗС, російська окупація Криму є незаконною.
"Рішення Росії провести перепис населення на тимчасово окупованих територіях України гідне засудження", - йдеться в заяві міністерства.
Нагадаємо, проведення перепису в Криму засуджували у Британії. Британське посольство нагадало Росії, що Крим - це Україна.
Також з засудженням російського перепису в Криму нещодавно на засіданні ОБСЄ спільно виступили США та Євросоюз.