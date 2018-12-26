Польща залишить на кордоні з Україною один пішохідний перехід

Фото: перехід в Угринові (wikimedia.org)

У ДПСУ зазначили, що перехід закриють, оскільки пішоходи почали створювати перешкоди для тих, хто їде автомобілями

Польща припиняє експеримент з пішохідним переходом на кордоні з Україною в Угринові. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Так, помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян заявив, що громадяни, які перетинають там кордон, почали створювати перешкоди для тих, хто їде автомобілями.

"Це автомобільний пункт пропуску, який покликаний здійснювати пропуск автомобільного транспорту на даному напрямку, і трафік там достатньо високий. Але в той же час з 2015 року за ініціативи української сторони польська сторона пішла назустріч, і в автомобільному пункті пропуску здійснювався пропуск громадян, які перетинали кордон в пішому порядку", - зазначив помічник глави ДПСУ.

Він підкреслив, що після закриття пішохідного переходу в Угринові на україно-польському кордоні залишиться лише один - в "Шегині".

Слободян зазначив, що експеримент щороку пролонгували на півроку, але зараз польська сторона вирішила завершити його.

"Це просто робочий момент, який потребує доопрацювання і виходу на інший рівень прикордонного контролю на даному напрямку", - зазначив представник ДПСУ.

Нагадаємо, МЗС радить громадянам України, які планують поїздку до Польщі або повертаються звідти додому, в період до 15 січня 2019 року уникати подорожей автомобільним транспортом.

Прикордонники інформують, що протягом декількох днів на кордоні України з Польщею фіксують великі черги автомобілів. Так, представник ДПСУ Олег Слободян зазначив, що станом на ранок 24 грудня у черзі на в'їзд у країну очікувало більше 100-150 легкових автомобілів.

Як писало РБК-Україна раніше, з Польщі в Україну виїжджають десятки тисяч українців на різдвяні свята, через що на контрольних пунктах пропуску спостерігаються черги.