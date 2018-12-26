ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Польща залишить на кордоні з Україною один пішохідний перехід

Новини » Надзвичайні події    26.12.2018 - 15:09
Польща залишить на кордоні з Україною один пішохідний перехід
Фото: перехід в Угринові (wikimedia.org)

У ДПСУ зазначили, що перехід закриють, оскільки пішоходи почали створювати перешкоди для тих, хто їде автомобілями

Польща припиняє експеримент з пішохідним переходом на кордоні з Україною в Угринові. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Так, помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян заявив, що громадяни, які перетинають там кордон, почали створювати перешкоди для тих, хто їде автомобілями.

"Це автомобільний пункт пропуску, який покликаний здійснювати пропуск автомобільного транспорту на даному напрямку, і трафік там достатньо високий. Але в той же час з 2015 року за ініціативи української сторони польська сторона пішла назустріч, і в автомобільному пункті пропуску здійснювався пропуск громадян, які перетинали кордон в пішому порядку", - зазначив помічник глави ДПСУ.

Він підкреслив, що після закриття пішохідного переходу в Угринові на україно-польському кордоні залишиться лише один - в "Шегині".

Слободян зазначив, що експеримент щороку пролонгували на півроку, але зараз польська сторона вирішила завершити його.

"Це просто робочий момент, який потребує доопрацювання і виходу на інший рівень прикордонного контролю на даному напрямку", - зазначив представник ДПСУ.

Нагадаємо, МЗС радить громадянам України, які планують поїздку до Польщі або повертаються звідти додому, в період до 15 січня 2019 року уникати подорожей автомобільним транспортом.

Прикордонники інформують, що протягом декількох днів на кордоні України з Польщею фіксують великі черги автомобілів. Так, представник ДПСУ Олег Слободян зазначив, що станом на ранок 24 грудня у черзі на в'їзд у країну очікувало більше 100-150 легкових автомобілів.

Як писало РБК-Україна раніше, з Польщі в Україну виїжджають десятки тисяч українців на різдвяні свята, через що на контрольних пунктах пропуску спостерігаються черги.

Українцям радять не їхати в Польщу на авто через черги на кордоні На кордоні з Польшею утворилася черга з понад 150 автомобілів - ДПСУ
Новини України Государственная пограничная службаПольшакордонпереход
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся