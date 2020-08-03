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Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока-2" на 57 млн долларов

Варшава, Понедельник 03 августа 2020 10:26
Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока-2" на 57 млн долларов
Фото: строительство "Северного потока-2" (nord-stream2.com)
Автор: Игорь Литвиненко

"Газпром" отказался сотрудничать с расследованием в Польше

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовав "Газпром" на почти 213 миллионов злотых (57 млн долларов). Причиной штрафа стал отказ "Газпрома" от сотрудничества в расследовании в отношении проекта "Северный поток-2".

Об этом говорится в заявлении UOKiK.

Отмечается, что UOKiK проводит расследование относительно создания консорциума финансирующего строительство газопровода "Северный поток 2". Обвинение было выдвинуто шести компаниям: "Газпрому", Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall Dea.

Как отметил президент UOKiK Томаш Хростный, антимонопольный регулятор обращался к "Газпрому" с просьбой предоставить контракты компаний на укладку российского трубопровода, однако так и не получил ответ.

"Несмотря на юридическое обязательство сотрудничать с президентом офиса, компания не предоставляла эту информацию, в том числе после начала разбирательства в мае. На мой взгляд, это преднамеренный акт, который должен был помешать продолжению разбирательства. Поэтому я решил наложить на "Газпром" штраф в размере почти 213 млн злотых", - сообщил Хростный.

По его словам, это максимально возможная сумма штрафа за данное нарушение.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал строительство газопровода "Северный поток-2", назвав его оружием президента России Владимира Путина.

Также РБК-Украина писало, что в США рассчитывают затормозить строительство "Северного потока-2" за счет новых санкций.

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Новости Украины ГазпромПольшаштрафСеверный поток-2
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