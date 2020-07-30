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Помпео ожидает, что новые санкции затормозят строительство "Северного потока-2"

Вашингтон, Четверг 30 июля 2020 22:01
Помпео ожидает, что новые санкции затормозят строительство "Северного потока-2"
Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Решение о новых санкциях принимал Трамп

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки надеются, что применение закона CAATSA против российского газопровода "Северный поток-2" затормозит завершение его строительства. Компании, которые могут быстро завершить проект, откажутся от сотрудничества.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в Сенате, которые транслировал телеканал CSPAN.

"Мы надеемся, что теперь те, кто может быстро завершить строительство газопровода, решат не делать этого", - пояснил он.

Кроме того, Помпео рассказал, что решение о введении новых санкций принимал лично президент США Дональд Трамп.

"Я, со своей стороны, рекомендовал поступить именно так (применить закон CAATSA - ред.)", - подчеркнул госсекретарь.

Напомним, в середине июля Помпео анонсировал новые санкции против российского "Северного потока-2", чтобы не допустить завершения его строительства; под новые санкции могут попасть даже европейские компании.

Отметим США выступают против "Северного потока-2", который должен объединить Германию и Россию, ведь газопровод может угрожать энергетической независимости Европы. Киев также против строительства трубопровода, ведь это ставит под угрозу транзит российского газа через Украину, приносящий ежегодно миллиарды гривен в бюджет.

В Германии выступили против новых санкций США в отношении "Северного потока"; немецкий МИД обвинил Вашингтон в игнорировании прав Европы.

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Новости Украины Майк ПомпеоСеверный поток-2Санкции
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