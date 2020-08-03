Польща оштрафувала "Газпром" через "Північний поток-2" на 57 млн доларів

Фото: будівництво "Північного потоку-2" (nord-stream2.com)

"Газпром" відмовився співпрацювати з розслідуванням у Польщі

Польський антимонопольний регулятор UOKiK оштрафувавши "Газпром" майже на 213 мільйонів злотих (57 млн доларів). Причиною штрафу стала відмова "Газпрому" від співпраці в розслідуванні щодо проекту "Північний потік-2".

Про це йдеться в заяві UOKiK.

Наголошується, що UOKiK проводить розслідування щодо створення консорціуму, що фінансує будівництво газопроводу "Північний потік 2". Звинувачення було висунуто шести компаніям: "Газпрому", Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall Dea.

Як зазначив президент UOKiK Томаш Хростний, антимонопольний регулятор звертався до "Газпрому" з проханням надати контракти компаній на укладання російського трубопроводу, проте так і не отримав відповідь.

"Незважаючи на юридичне зобов'язання співпрацювати з президентом офісу, компанія не надала цю інформацію, у тому числі після початку розгляду в травні. На мій погляд, це навмисний акт, який повинен був перешкодити продовженню розгляду. Тому я вирішив накласти на "Газпром" штраф у розмірі майже 213 млн злотих", - повідомив Хростный.

За його словами, це максимально можлива сума штрафу за це порушення.

Раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував будівництво газопроводу "Північний потік-2", назвавши його зброєю президента Росії Володимира Путіна.

Також РБК-Україна писало, що у США розраховують загальмувати будівництво "Північного потоку-2" за рахунок нових санкцій.