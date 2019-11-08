Польша оштрафовала французского участника "Северного потока-2"

Иллюстративное фото (gazprom.ru)

Французская компания не предоставила Польше информацию о соглашениях с "Газпромом"

Антимонопольный орган Польши UOKiK наложил на французскую компанию Engie Energy штраф в размере 40 млн евро в рамках разбирательства против "Газпрома" и пяти европейских фирм, причастных к финансированию российского проекта Nord Stream 2. Об этом сообщает агентство Reuters.

UOKiK заявил, что решил наложить штраф на Engie, которая является одной из пяти европейских компаний, которые обязались финансировать российский трубопровод, поскольку она не предоставила польской стороне документы и информацию о своих соглашениях с "Газпромом".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Антимонопольный комитет Польши в пятницу, 8 ноября, объявит штраф российской компании "Газпром" и еще ряду организаций, которые занимаются строительством "Северного потока-2".

Дело против "Газпрома" и еще 5 международных организаций, которые причастны к строительству трубопровода "Северный поток-2", было открыто Антимонопольным комитетом Польши в мае 2018 года.

Напомним, на прошлой неделе Дания разрешила строительство "Северного потока-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. От этого решения напрямую зависели сроки строительства газопровода.