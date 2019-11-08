ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Бундестаге не смогли проголосовать за защиту "Северного потока-2"

Новости » Политика     08.11.2019 - 04:52
В Бундестаге не смогли проголосовать за защиту "Северного потока-2"
Иллюстративное фото (Global Look Press)

Голосование проведут утром 8 ноября

Немецкий Бундестаг не смог проголосовать за законопроект, который смягчит Газовую директиву Евросоюза по газопроводу "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Голосование по законопроекту о "распространение правил внутреннего рынка газа на трубопроводы между государствами-членами ЕС и государствам - не членам ЕС" не удалось провести из-за отсутствия кворума.

"Было отдано 133 голосов. Для кворума необходимы 355 голосов. Таким образом парламент не имеет кворума", - сказал председательствующий.

Заседание закрыли и перенесли на 9 утра.

Ранее Украина призывает Германию не поддерживать законопроект, который может помочь "Северному потоку-2" обойти директиву ЕС. Соответствующее обращение обнародовал украинское правительство.

РБК-Украина писало, что заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что несмотря на действия правительства Германии, Украина, Польша и страны Балтии найдут способы заблокировать "Северный поток-2".

США предупредили Германию о российской угрозе Германия поможет "Северному потоку-2" обойти директиву ЕС
Новости Украины Северный поток-2Германия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь