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Польща оштрафувала французького учасника "Північного потоку-2"

Новини » Економіка     08.11.2019 - 12:50
Польща оштрафувала французького учасника "Північного потоку-2"
Ілюстративне фото (gazprom.ru)

Французька компанія не надала Польщі інформацію про угоди з "Газпромом"

Антимонопольний орган Польщі UOKiK наклав на французьку компанію Engie Energy штраф у розмірі 40 млн євро в рамках розгляду проти "Газпрому" і п'яти європейських фірм, причетних до фінансування російського проекту Nord Stream 2. Про це повідомляє агентство Reuters.

UOKiK заявив, що вирішив накласти штраф на Engie, яка є однією з п'яти європейських компаній, які зобов'язалися фінансувати російський трубопровід, оскільки вона не надала польській стороні документи і інформацію про своїх угодах з "Газпромом".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Антимонопольний комітет Польщі в п'ятницю, 8 листопада, оголосить штраф російської компанії "Газпром" і ще ряду організацій, які займаються будівництвом "Північного потоку-2".

Справу проти "Газпрому" і ще 5 міжнародних організацій, які причетні до будівництва трубопроводу "Північний потік-2", було відкрито Антимонопольним комітетом Польщі в травні 2018 року.

Нагадаємо, минулого тижня Данія дозволила будівництво "Північного потоку-2" на південний схід від острова Борнхольм. Від цього рішення безпосередньо залежали терміни будівництва газопроводу.

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