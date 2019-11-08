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Польша объявит рекордный штраф за строительство "Северного потока-2"

Новости » Политика     08.11.2019 - 11:13
Польша объявит рекордный штраф за строительство "Северного потока-2"
Иллюстративное фото (gazprom.ru)

Дело против "Газпрома" возбудили в 2018 году

Антимонопольный комитет Польши в пятницу, 8 ноября, объявит штраф российской компании "Газпром" и еще ряду организаций, которые занимаются строительством "Северного потока-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Biznesalert.

Как сообщается, дело против "Газпрома" и еще 5 международных организаций, которые причастны к строительству трубопровода "Северный поток-2", было открыто Антимонопольным комитетом Польши в мае 2018 года.

Отмечается, что сегодня во время пресс-конференции в 12:00 польский антимонопольный регулятор объявит "самый высокий штраф в своей истории".

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий Бундестаг хочет смягчить газовую директиву Евросоюза относительно трубопровода "Северный поток-2". Однако во время голосования в четверг, 7 ноября, Бундестаг не смог принять нужный законопроект. Идею смягчения директивы поддержали 133 депутата из 355 необходимых. Заседание закрыли и перенесли на 8 ноября.

Кроме того, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка заявил, что несмотря на действия правительства Германии, Украина, Польша, а также страны Балтии найдут способы заблокировать строительство "Северного потока-2".

До этого первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан сообщил, что Вашингтон будет помогать Украине с остановкой строительства газопровода "Северный поток-2".

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Новости Украины ПольшаштрафСеверный поток-2
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